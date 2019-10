कोलकाता। पश्चिम बंगाल में सियासत एक बार फिर गरमाने लगी है। इस बार इसकी वजह बन रही है सीएम ममता बनर्जी द्वारा 11 अक्टूबर को आयोजित की गई दुर्गा पूजा, जिसमें राज्यपाल जगदीप धनकर ने खुद को दरकिनार किए जाने का आरोप लगाया है। गवर्नर धनकर ने कहा कि यह उनकी नहीं बल्कि बंगाल के लोगों की बेइज्जती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ममता बनर्जी द्वारा आयोजित कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल को प्रथम पंक्ति में बैठाने के बजाय उन्हें दूसरी पंक्ति में बैठाया गया था। इससे खफा राज्यपाल धनकर ने कहा कि 'राज्य का प्रथम नागरिक होने के बावजूद सरकार के ऐसे अभद्र रवैये पर क्या कहा जाए। मुझे लगता है कि सरकार इस पर आत्ममंथन जरूर करेगी। हम एक राज्य का हिस्सा हैं। मुझे सरकार के इस रवैये से काफी दुख पहुंचा है। मैं अंदर से व्यथित हूं।'

West Bengal Governor Jagdeep Dhankhar on reports that he was sidelined by state govt at a Durga puja event on 11 Oct:I appreciate this discourteous approach by govt for the 1st servant.I'm sure they'll do soul searching&make amends.We're part of 1 state. I'm deeply hurt&disturbed pic.twitter.com/l04r0N5s0G

राज्यपाल धनकर ने यह भी कहा कि 'मेरे मुंह का जो स्वाद खराब हुआ है यह उन लोगों ने किया है जिनका दिल बंगाल की जनता की तरह बड़ा नहीं है। यह सिर्फ मेरी बेइज्जती नहीं है, बल्कि यह पश्चिम बंगाल की संस्कृति का भी अपमान है। यह राज्य के हर नागरिक का अपमान है।'

West Bengal Governor: This bad taste in my mouth has been created by people who perhaps do not have the mindset and the large heart that people of West Bengal have. Insult was not to me, insult was to the culture of West Bengal. It was an insult to every person of the state. https://t.co/AtDf3uATAg

