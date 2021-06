West Bengal Politics: पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों के समय से चली आ रही मुख्यमंत्री-राज्यपाल तकरार अब अलग स्तर पर पहुंच गई है। सीएम ममता बनर्जी ने प्रेस कांफ्रेंस में राज्यपाल जगदीश धनकड़ को भ्रष्ट बताया, तो राज्यपाल ने भी मुख्यमंत्री को आईना दिखाया। अब दोनों में भ्रष्टाचार को लेकर विवाद शुरू हो गया है। सीएम ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने प्रेस वार्ता करके बीजेपी और राज्यपाल जगदीप धनखड़ पर आरोप लगाये तो गवर्नर ने भी अपना पक्ष रखकर मुख्यमंत्री की नसीहत दी।

सीएम के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए गवर्नर जगदीप धनखड़ (Jagdeep Dhankhar) ने कहा कि राज्यपाल होने के नाते मैं किसी दबाव के आगे नहीं झुकुंगा और राज्य के लोगों हित में जो होगा, वो करता रहूंगा। अपने खिलाफ हवाला मामले में चार्जशीट के आरोपों पर भी गवर्नर ने कहा, 'यह गलत सूचना है. मैंने हवाला चार्जशीट में किसी कोर्ट से स्टे नहीं लिया है क्योंकि यह था ही नहीं.'

Your Governor has not been charge sheeted. There is no such document. This is misinformation. I didn't expect this from a senior politician. I have not taken stay from any Court in hawala charge sheet because there was none: West Bengal Governor Jagdeep Dhankhar pic.twitter.com/J1DOiFk4gI

