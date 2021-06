पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से सटे न्यूटाउन में STF और अपराधियों के बीच शूटआउट में पंजाब के दो मोस्ट वांटेड अपराधी मारे गये। गुप्त सूचना के आधार पर राज्य पुलिस की STF टीम सापूरजी इलाके में छापेमारी के लिए पहुंची थी। उसी दौरान एक आवास में तलाशी के दौरान ये दोनों बदमाश मिले। पुलिस ने जब इन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की, तो इन्होंने फायरिंग शुरु कर दी। इस पर STF की जवाबी फायरिंग शुरु कर दी। करीब एक घंटे तक चले शूटआउट में दोनों बदमाश मारे गये। इस दौरान एक इंस्पेक्टर को भी गोली लगी। उसे साल्टलेक के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

We had info that some criminals were staying here. When we came for raid, we found Jaspreet & Jaipal, who are wanted in several cases in Punjab. We tried to arrest them but they resisted & fired at us. In retaliation, we also fired & they were shot dead: VK Goyal, ADG, Bengal STF pic.twitter.com/etysrIPQES

— ANI (@ANI) June 9, 2021