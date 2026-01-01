मेरी खबरें
    By Digital DeskEdited By: manoj dubey
    Publish Date: Thu, 01 Jan 2026 04:39:54 PM (IST)Updated Date: Thu, 01 Jan 2026 04:39:54 PM (IST)
    न्यू ईयर ईव पर भारत ने क्या खाया? ऑनलाइन फूड ऑर्डर ट्रेंड से सामने आई दिलचस्प तस्वीर
    HighLights

    1. बिरयानी रही सबसे बड़ी पसंद
    2. बर्गर की भी रही जबरदस्त डिमांड
    3. गुलाब जामुन बना फेवरेट डेजर्ट

    डिजिटल डेस्क। 31 दिसंबर 2025 की रात पूरे देश में नए साल का जश्न पूरे जोश के साथ मनाया गया। जैसे-जैसे घड़ी की सुइयां आगे बढ़ीं, वैसे-वैसे ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स पर ऑर्डर की संख्या भी तेजी से बढ़ती गई। ऑनलाइन ऑर्डर ट्रेंड से यह साफ हुआ कि न्यू ईयर ईव पर भारत ने पार्टी फूड से लेकर कम्फर्ट फूड तक जमकर ऑर्डर किया।

    घर पर होने वाली हाउस पार्टी, दोस्तों के साथ सेलिब्रेशन और आखिरी वक्त के प्लान, हर मौके के लिए खाने के अलग-अलग विकल्प चुने गए। आइए जानते हैं कि 31 दिसंबर की रात भारत में सबसे ज्यादा क्या ऑर्डर किया गया।


    बिरयानी रही सबसे बड़ी पसंद

    ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी के मुताबिक, न्यू ईयर ईव पर बिरयानी ने एक बार फिर बाजी मार ली। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शेयर किए गए रियल टाइम अपडेट के अनुसार, शाम तक 2,18,993 से ज्यादा बिरयानी ऑर्डर किए जा चुके थे। घर पर सेलिब्रेशन और हाउस पार्टियों के लिए यह सबसे पसंदीदा डिश साबित हुई।

    बर्गर की भी रही जबरदस्त डिमांड

    फास्ट फूड भी सेलिब्रेशन से पीछे नहीं रहा। शाम तक 90,000 से ज्यादा बर्गर ऑर्डर किए गए। जल्दी सर्व होने और आसानी से शेयर किए जाने की वजह से बर्गर पार्टी फूड की लिस्ट में टॉप पर बने रहे।

    कुछ लोगों ने कम्फर्ट फूड को दी प्राथमिकता

    जहां ज्यादातर लोग पार्टी मोड में थे, वहीं कुछ लोग अपने रूटीन से जुड़े रहे। स्विगी के अनुसार, न्यू ईयर ईव पर 4,244 यूजर्स ने उपमा ऑर्डर किया। यह दिखाता है कि हर कोई जश्न के नाम पर अपनी पसंद नहीं बदलता।

    बेंगलुरु में सलाद का ट्रेंड

    हेल्थ कॉन्शस लोगों ने भी नए साल की रात हल्का खाना चुना। अकेले बेंगलुरु में 1,927 सलाद ऑर्डर किए गए, जो बताता है कि जश्न के साथ सेहत का ख्याल भी रखा गया।

    खिचड़ी और गाजर का हलवा भी रहे पसंदीदा

    घर जैसे स्वाद की चाह रखने वालों ने 9,410 खिचड़ी ऑर्डर की। वहीं मीठे में 7,573 ऑर्डर गाजर के हलवे के दर्ज किए गए, जिसने न्यू ईयर सेलिब्रेशन में मिठास घोल दी।

    गुलाब जामुन बना फेवरेट डेजर्ट

    भारतीय त्योहार और मिठाई का रिश्ता कभी पुराना नहीं होता। जैसे-जैसे रात आगे बढ़ी, 46,627 गुलाब जामुन ऑर्डर किए गए। यह क्लासिक डेजर्ट नए साल का स्वागत करने का सबसे पसंदीदा तरीका बन गया।

    देर रात की चाय भी रही जरूरी

    पार्टी के बीच भी चाय की अहमियत कम नहीं हुई। देर रात तक 29,618 कप चाय ऑर्डर किए गए। इससे साफ है कि कुछ आदतें कभी नहीं बदलती। नए साल की रात भी चाय के बिना अधूरी रही।

