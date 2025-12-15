क्या है G RAM G का फुल फॉर्म, जो लेगा मनरेगा की जगह? जानें, नए विधेयक से जुड़ी पूरी जानकारी

डिजिटल डेस्क। संसद के शीतकालीन सत्र के बीच केंद्र सरकार लोकसभा में एक महत्वपूर्ण विधेयक पेश करने की तैयारी कर रही है। यह नया बिल महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा(MGNREGA replacement bill) की जगह ले सकता है। सरकार की ओर से इस प्रस्तावित कानून से जुड़े दस्तावेज लोकसभा सांसदों को सौंपे जा चुके हैं।

नए विधेयक का नाम विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) रखा गया है। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने व्हिप जारी कर अपने सभी सांसदों को 15 से 19 दिसंबर के बीच लोकसभा की कार्यवाही में अनिवार्य रूप से मौजूद रहने के निर्देश दिए हैं। आइए जानते हैं इस नए बिल की पूरी जानकारी