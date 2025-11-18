आखिर कैसे बना राजस्थान? पढ़ें राजपूत इतिहास से लेकर राज्य गठन की रोचक कहानी

डिजिटल डेस्क। राजस्थान का इतिहास बेहद प्राचीन और समृद्ध माना जाता है। इसका अतीत लगभग 5 हजार वर्ष पुराना बताया जाता है। यहाँ प्रागैतिहासिक काल से लेकर सिंधु सभ्यता, वैदिक युग, राजपूत साम्राज्य, मुगल शासन, मराठों का उदय और अंत में आधुनिक राजस्थान बनने तक कई महत्वपूर्ण चरण देखे गए हैं। राजस्थान को इतिहास के आधार पर तीन हिस्सों में बांटा जाता है, प्राचीन काल, मध्यकालीन काल और आधुनिक काल।

प्राचीन राजस्थान के कई हिस्से वैदिक और सिंधु सभ्यता से जुड़े हुए हैं। बूंदी और भीलवाड़ा में पाषाण युग के औजार मिले हैं। जयपुर क्षेत्र को वैदिक काल में मत्स्य साम्राज्य कहा जाता था, जिसकी राजधानी विराटनगर थी। भरतपुर, धौलपुर और करौली सूरसेन जनपद के अंतर्गत आते थे, जिसकी राजधानी मथुरा थी। भरतपुर के नोह में हुई खुदाई में उत्तर-मौर्यकालीन मूर्तियाँ और बर्तन मिले हैं।

सबसे पहले जार्ज थॉमस ने 'राजपूताना' शब्द का उपयोग किया था। यह भूमि प्राचीन सभ्यताओं की जन्मस्थली रही है, जहाँ पाषाण काल और सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमाण मिलते हैं।

गुर्जर और अन्य राजवंशों का शासन

700 ईस्वी के आसपास राजस्थान पर गुर्जर प्रतिहारों ने कब्जा कर लिया था। उनकी राजधानी कन्नौज थी। गुर्जर प्रतिहारों ने करीब 11वीं सदी तक अरब आक्रमणकारियों से राजस्थान की रक्षा की।

इस दौरान यहाँ कई वंशों का शासन रहा - ब्राह्मण-राजपूत, जाट, मीणा, यादव, मौर्य, गुप्त, शुंग, कुषाण, हूण, वर्धन आदि।

राजपूतों का उदय

1000 ईस्वी के आसपास राजस्थान में राजपूतों का प्रभाव बढ़ा। 1191 में तराइन के पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया। लेकिन 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में गोरी की जीत के बाद राजस्थान के कई हिस्से मुस्लिम शासन के अधीन हुए। फिर भी कई राजपूत शासकों ने संघर्ष जारी रखा।

राणा हम्मीर सिंह ने तुगलक वंश को पराजित कर मेवाड़ का बड़ा हिस्सा वापस लिया। राणा सांगा ने राजपूतों को एकजुट कर लोदी वंश को समाप्त कर दिया, लेकिन बाबर से हार गए।

हेमू विक्रमादित्य का उदय

15वीं शताब्दी में हेम चंद्र विक्रमादित्य (हेमू) ने अफगान और मुगल शासकों को 22 युद्धों में हराया। 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में हेमू की मृत्यु हुई, जिसके बाद मुग़लों का प्रभाव मजबूत हो गया।

मराठों और ब्रिटिशों का प्रभाव

17वीं शताब्दी के अंत तक मुगल शासन कमजोर पड़ा और राजपूताना मराठों के प्रभाव में आया। राजनीतिक अस्थिरता को देखते हुए राजपूत रियासतों ने अंततः ब्रिटिश सरकार को स्वीकार कर लिया।

आधुनिक राजस्थान का गठन

स्वतंत्रता के बाद राजस्थान का गठन सात चरणों में पूरा हुआ

पहला चरण (मार्च 1948) - अलवर,भरतपुर, धौलपुर, करौली मिलकर मत्स्य संघ बने।

दूसरा चरण (25 मार्च 1948) - बूंदी, डूंगरपुर, कोटा आदि रियासतें शामिल हुईं।

तीसरा चरण - उदयपुर का विलय।

चौथा चरण (मार्च 1949) - जयपुर,जोधपुर,बीकानेर,जैसलमेर शामिल हुए।

पाँचवाँ चरण (मई 1949) - मत्स्य संघ का विलय।

छठा चरण - सिरोही का अधिकांश हिस्सा राजस्थान में शामिल।

सातवाँ चरण (1 नवंबर 1956) - आबू-देवला का विलय - राजस्थान का अंतिम स्वरूप तैयार।

राजस्थान की भौगोलिक स्थिति

क्षेत्रफल - 3,42,239 वर्ग किमी

राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है।

कर्क रेखा बांसवाड़ा और डूंगरपुर को छूती है।

राज्य के चार भौगोलिक क्षेत्र

1. पश्चिम का थार मरुस्थल

2. अरावली पर्वतमाला

3. पूर्व का मैदान

4. दक्षिण-पूर्व का हाड़ौती पठार

राजस्थान की सीमाएँ - पाकिस्तान, गुजरात, मध्यप्रदेश, पंजाब,हरियाणा और उत्तरप्रदेश से लगती हैं।

2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या 6.89 करोड़ है।

