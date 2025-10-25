मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    ट्रेन में नहीं मिली सीट तो युवक ने किया ऐसा काम, Video देख लोग भी हुए हैरान

    Viral Video: सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में, एक यात्री ट्रेन के वॉशरूम को अपना निजी कमरा बना लेता है। वह अंदर चारपाई लगाकर आराम से सोता हुआ दिखाई देता है। इस वीडियो को देखकर लोग हैरान हैं और तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कुछ इसे मजेदार बता रहे हैं, तो कुछ इसे सार्वजनिक संपत्ति का दुरुपयोग कह रहे हैं।

    By Digital Desk
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Sat, 25 Oct 2025 03:58:22 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 25 Oct 2025 03:58:22 PM (IST)
    ट्रेन में नहीं मिली सीट तो युवक ने किया ऐसा काम, Video देख लोग भी हुए हैरान
    ट्रेन में नहीं मिली सीट तो किया ऐसा काम। (फोटो सोर्स- सोशल मीडिया)

    HighLights

    1. यात्री ने ट्रेन के वॉशरूम को बनाया बेडरूम
    2. सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो
    3. रेलवे की ओर से नहीं आई कोई प्रतिक्रिया

    डिजिटल डेस्क। एक अजीबोगरीब वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक यात्री ट्रेन के वॉशरूम को अपने पर्सनल बेडरूम में बदलता नजर आ रहा है। इस अनोखी हरकत ने लोगों को हैरान भी किया और हंसने पर मजबूर भी कर दिया।

    वीडियो में देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति ट्रेन के टॉयलेट में आराम से लेटा हुआ है, उसके पास उसका सारा सफर का सामान और बिस्तर भी रखा हुआ है। वह टॉयलेट की खिड़की से एक बुनी हुई चारपाई को पकड़े हुए दिखता है, जिससे पूरा वॉशरूम किसी छोटे केबिन जैसा लग रहा है।


    टॉयलेट में ही बना डाला बेड

    वीडियो बनाने वाले शख्स ने उस यात्री से सवाल भी किया कि क्या ये पूरा घर का सामान है क्या? इस पर शख्स ने हंसते हुए हां में जवाब दिया। इस वीडियो को देखकर कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने इसे मजेदार बताया और कुछ ने इसे गंदगी और सार्वजनिक संपत्ति के दुरुपयोग का मामला बताया।

    लोगों की मिल रही है मिली-जुली प्रतिक्रिया

    लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रिया में एक यूजर ने लिखा, "यह तो सफर का असली मजा रहे रहा है, बाकी लोग खड़े रहने की जगह ढूंढ रहे हैं"। तो वहीं, एक अन्य यूजर ने मजाक में कहा, "अब रेलवे वाले अगला स्टेशन आते ही इसे उतार देंगे।"

    हालांकि, इस घटना पर रेलवे (Indian Railways) की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। लेकिन यह वीडियो एक बार फिर सवाल उठाता है कि क्या ट्रेन में जगह की कमी और यात्रियों का लापरवाह रवैया ऐसे हालात के लिए जिम्मेदार हैं?

    काफी वायरल हो रहा है वीडियो

    इंस्टाग्राम पर शेयर हुए इस वीडियो को अब तक 7.8 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है। यह वीडियो कंटेंट क्रिएटर विशाल ने रेलवे प्लेटफॉर्म से रिकॉर्ड किया था। क्लिप में देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति ट्रेन के टॉयलेट में आराम से लेटा हुआ है। उसके पास उसका सारा सफर का सामन और बिस्तर भी रखा हुआ है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.