ट्रेन में नहीं मिली सीट तो युवक ने किया ऐसा काम, Video देख लोग भी हुए हैरान

डिजिटल डेस्क। एक अजीबोगरीब वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक यात्री ट्रेन के वॉशरूम को अपने पर्सनल बेडरूम में बदलता नजर आ रहा है। इस अनोखी हरकत ने लोगों को हैरान भी किया और हंसने पर मजबूर भी कर दिया।

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति ट्रेन के टॉयलेट में आराम से लेटा हुआ है, उसके पास उसका सारा सफर का सामान और बिस्तर भी रखा हुआ है। वह टॉयलेट की खिड़की से एक बुनी हुई चारपाई को पकड़े हुए दिखता है, जिससे पूरा वॉशरूम किसी छोटे केबिन जैसा लग रहा है।