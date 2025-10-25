महाराष्ट्र की महिला डॉक्टर पर किस सांसद ने बनाया था दबाव? हैरान कर देगी सुसाइड नोट की पूरी कहानी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र के सतारा में गुरुवार को एक महिला डॉक्टर ने सुसाइड कर लिया, जहां उसने उसने हाथ पर एक सुसाइड नोट लिखा था, जिसमें उसने आरोप लगाते हुए बताया कि उसके साथ एक पुलिस सब-इंस्पेक्टर (SI) ने पांच महीने में 4 बार बलात्कार किया। सुसाइड नोट में महिला ने पुलिस अधिकारी के अलावा एक सांसद और उनके निजी सहायकों पर भी दबाव डालने का आरोप लगाया, साथ ही शारीरिक और मानसिक शोषण का भी जिक्र किया।

पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया इस पूरी घटना को पुलिस ने गंभीरता से लिया है और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, साथ ही एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सतारा के फलटन उप-जिला अस्पताल में चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्यरत 26 वर्षीय महिला ने अपनी हथेली पर लिखे सुसाइड नोट में साफ-साफ बताया कि सब-इंस्पेक्टर गोपाल बडने ने उसके साथ चार बार बलात्कार किया और पांच महीने से ज्यादा समय तक उसे मानसिक और शारीरिक शोषण का शिकार होना पड़ा।

कटघरे में महाराष्ट्र पुलिस इस पूरे वाकये ने महाराष्ट्र पुलिस को कटघरे में ला खड़ा किया है। महिला पिछले 23 महीने से अस्पताल में कार्यरत थी और उसकी बॉन्ड अवधि पूरी होने में बस एक महीना बाकी था, जिसके बाद वह स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल करना चाहती थी। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, सुसाइ़़ड नोट की एक कॉपी में लिखा है कि पुलिस अधिकारियों ने उन पर आरोपियों के लिए फर्जी फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करने का दबाव डाला, जिनमें से कई को मेडिकल जांच के लिए भी नहीं लाया गया। जब उन्होंने इनकार किया, तो सब इंस्पेक्टर गोपाल बडने और अन्य लोगों ने उन्हें परेशान किया। अस्पताल में घुस आए थे सांसद के पीए महिला ने सुसाइड नोट में एक खास घटना का जिक्र किया है, जिसमें उसने बताया कि जब उसने सर्टिफिकेट देने से इनकार कर दिया था, तो एक सांसद के दो निजी सहायक अस्पताल में घुस आए थे। उन्होंने सांसद को फोन करके उनसे बात कराई थी और सांसद ने उन्हें परोक्ष रूप से धमकाया था। हालांकि, पुलिस ने सांसद के नाम का अभी तक खुलासा नहीं किया है। इसी तरह के आरोप उसके चचेरे भाई ने भी लगाए थे। उसने बताया कि दो-तीन बार शिकायत की थी।