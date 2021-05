नई दिल्ली Covishield Covaxin । केंद्र सरकार कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर को नियंत्रित करने के लिए लगातार वैक्सीनेशन पर जोर दे रही है। ऐसे में कई लोगों के मन में ये भी सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर उन्हें दोनों में से कौन सी वैक्सीन लेने चाहिए। फिलहाल देश में कोवैक्सीन और कोविशील्ड वैक्सीन लगाई जा रही है। इसके अलावा रूस से लाई गई स्पूतनिक वैक्सीन भी लगाई जा रही है, लेकिन इसे डोज अभी देश में बेहद कम है। देश के अधिकांश राज्यों में कोविशील्ड और कोवैक्सीन ही लगाई जा रही है। भारत में उपलब्ध कोवैक्सीन और कोविशील्ड को लेकर लोग असमंजस में हैं कि कौन सी वैक्सीन लगवाना बेहतर है। ऐसे में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर ने साफ कहा है कि 'दोनों वैक्सीन के बीच किसी तरह की तुलना नहीं की जानी चाहिए। दोनों ही वैक्सीन कोरोना महामारी से बचाने के लिए और संक्रमण का असर कम करने में और उसके बाद होने वाली गंभीर स्थिति से बचाव में कारगर हैं।

There is no direct scientific comparison between the two Vaccines, Both work well in preventing the infection as well as in preventing severe illness.#IndiaFightsCOVID19 #Unite2FightCorona pic.twitter.com/MZsGyJfAue

— PIB India (@PIB_India) May 20, 2021