8th Pay Commission 1 जनवरी 2026 से लागू होगा या नहीं? वित्त मंत्रालय ने कर दिया साफ

बिजनेस डेस्क। देश में आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन की चर्चाओं के बीच, इसे लागू होने की तारीख को लेकर कर्मचारियों में कयास लगाए जा रहे थे कि यह 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है। हालांकि, इन सब अटकलों के बीच केंद्र सरकार ने स्थिति स्पष्ट कर दी है।

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सोमवार, 8 दिसंबर 2025 को एक लिखित जवाब में साफ कहा कि आठवें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से लागू करने पर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। उन्होंने कहा, "8वें वेतन आयोग की लागू होने की तारीख सरकार तय करेगी।" यह बयान ऐसे समय आया है जब लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के बीच 2026 से इसके लागू होने की चर्चाएं तेज थीं।