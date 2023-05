राजस्‍थान में भाजपा के खिलाफ लड़ेंगे संयुक्‍त लड़ाई, गहलोत, पायलट की चर्चा के बाद वेणुगोपाल ने कहा

राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और पार्टी नेता सचिन पायलट के साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की मुलाकात हुई। इस बैठक के बाद पार्टी ने कहा कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों मिलकर बीजेपी के खिलाफ संयुक्त लड़ाई में चुनाव लड़ेंगे।

कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बताया कि अब हमने तय किया है कि दोनों नेता (अशोक गहलोत और सचिन पायलट) एक साथ जाने को राजी हो गए हैं। यह भाजपा के खिलाफ एक संयुक्त लड़ाई होगी, हम राज्य (राजस्थान) जीतेंगे। उन्‍होंने कहा, हमने एकजुट होकर चुनाव लड़ने का फैसला किया है।

निश्चित रूप से हम राजस्थान में चुनाव जीतेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और राहुल गांधी की गहलोत और पायलट के साथ चार घंटे की लंबी चर्चा के बाद कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव पर सहमति जताई है।

सूत्रों ने कहा कि गहलोत ने खरगे से शाम करीब छह बजे उनके आवास पर मुलाकात की। इसके कुछ ही देर बाद राहुल गांधी भी वहां पहुंच गए। खरगे और राहुल ने गहलोत के साथ करीब आधे घंटे तक विचार-विमर्श किया। पायलट रात करीब आठ बजे वहां पहुंचकर बैठक में शामिल हुए। खरगे और राहुल इस वर्ष जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, उन राज्यों के नेताओं के साथ पार्टी की चुनावी रणनीति तैयार करने के लिए बातचीत कर रहे हैं।

#WATCH | Delhi: We have decided that both leaders (Ashok Gehlot and Sachin Pilot) have agreed to go together. It will be a joint fight against BJP, we will win the state (Rajasthan): Congress General Secretary KC Venugopal#Rajasthan pic.twitter.com/NTRsYKqaFE — ANI (@ANI) May 29, 2023

#WATCH | Delhi: We have decided to fight elections unitedly. Definitely, we will win the elections in Rajasthan. Both Ashok Gehlot and Sachin Pilot have unanimously agreed with the proposal, says Congress General Secretary KC Venugopal after Congress chief Kharge and Rahul… pic.twitter.com/OIS4O3bcR2 — ANI (@ANI) May 29, 2023

Delhi | Earlier visuals from the meeting of Congress president Mallikarjun Kharge and Rahul Gandhi with Rajasthan CM Ashok Gehlot and party leader Sachin Pilot. After the meeting, the party said that both Ashok Gehlot and Sachin Pilot will fight elections unitedly in a joint… pic.twitter.com/sblEg607ZK — ANI (@ANI) May 29, 2023

Posted By: Navodit Saktawat