Parliament session Update : संसद का शीतकालीन सत्र तय समय से एक दिन पहले ही समाप्त हो गया है। मौजूदा शीतकालीन सत्र 29 नवंबर को शुरू हुआ था और इसके 23 दिसंबर तक चलने का कार्यक्रम था। लेकिन विपक्ष के हंगामे और अधिकतर सरकारी विधायी कार्य संपन्न होने जाने की वजह से मौजूदा सत्र को एक दिन पहले ही अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया गया है। वैसे सत्र की शुरुआत में 12 राज्यसभा सांसदों को निलंबित कर दिया गया था, जिसकी वजह से सदन का ज्यादातर वक्त विपक्ष के बहिष्कार और हंगामे की भेंट चढ़ गया। लेकिन सत्र की समाप्ति के बाद केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि मौजूदा सत्र के दौरान लोकसभा में 82 फीसदी और राज्यसभा में 47 फीसदी कामकाज हुआ। इस दौरान लोकसभा में 11 बिल और राज्यसभा में 9 बिल पारित हुए।

Parliament commenced on 29th Nov'21 and today it is concluded. We had 18 sittings spread over 24 days. Lok Sabha's productivity was 82% and Rajya Sabha was 47%. 9 bills passed in the RS and 11 passed in LS: Pralhad Joshi, Union Parliamentary Affairs Minister pic.twitter.com/tQUMzPkbob

29 नवंबर को शीतकालीन सत्र की शुरुआत के बाद से ही संसद में लगातार व्यवधान और स्थगन देखा जा रहा है। संसद के शीतकालीन सत्र के समापन पर राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में कांग्रेस दल के नेता अधीर रंजन चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं देना चाहती थी, इसलिए सदन के स्थगन के लिए वही दोषी है। सरकार की मंशा थी कि बिना चर्चा के बिल पास करवाना और महंगाई, बेरोजगारी, किसान आंदोलन, लखीमपुर खीरी घटना और पेगासस जैसे मुद्दों पर चर्चा से बचना।

We wanted the House to run but as Ajay Mishra Teni's name came up, we felt the need to talk to the govt. We had demanded that the minister be sacked. If the govt doesn't answer the opposition, they're responsible for the adjournment of Parliament: Adhir Ranjan Chowdhury,LoP in LS pic.twitter.com/c3tbefpHQi

