Corona Lockdown के दौरान यदि आपको धनराशि की जरूरत है तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने आपका काम आसान कर दिया है। कर्मचारी अपने PF खाते में से धनराशि निकाल सकते हैं। यदि आपके पास चेक की कॉपी नहीं है तो भी आप आपना क्लेम क्लीयर करा सकते हैं। EPFO मात्र 72 घंटों में पैसा क्लीयर कर रहा है।

लॉकडाउन के दौरान लोगों को पैसों की तंगी का सामना करना पड़ रहा हैं। ऐसे में PF का पैसा लोगों के काम आ रहा है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने खाताधारकों को पैसा निकालने की छूट दी है और वह ऐसे क्लेम 72 घंटों में क्लीयर कर रहा है। यदि आपके पास कुछ दस्तावेज कम हो तो भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। विभाग ने उसका रास्ता भी बताया है।

यदि आपके पास चेक की कॉपी नहीं हो:

यदि आपके पास खाताधारक के नाम वाले चेक की कॉपी खत्म हो गई है तो भी चिंता करने की बात नहीं है। EPFO ने ट्वीट के जरिए बताया कि इस स्थिति में Bank Passbook से भी काम हो सकता है। इस स्थिति में आपको बैंक पासबुक के पहले पेज की स्कैन की हुई कॉपी को अपलोड करना होगा जिस पर खाताधारक (Employee/Account holder) का नाम, बैंक खाता संख्या और IFSC कोड साफ लिखा हुआ हो।

In case of unavailability of cheque leaf with your name printed on it, you may upload scanned copy of passbook page reflecting member's name, account number and IFSC clearly.

