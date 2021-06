नई दिल्ली। PM narendra Modi World Environment Day 2021। विश्व पर्यावरण दिवस पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन जारी है। आज आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम को पेट्रोलियम, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है। गौरतलब है कि पर्यावरण सुधार का संदेश देते हुए इस वर्ष इस कार्यक्रम की थीम 'बेहतर पर्यावरण के लिए जैव ईंधन को बढ़ावा देना' रखी गई है।

इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर बड़ी घोषणा

प्रधानमंत्री ने पर्यावरण दिवस पर अपने संबोधन में इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के उपयोग पर जोर दिया है और 2025 तक इथेनॉल के उपयोग को बढ़ाया जाएगा। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी 'भारत में 2020-2025 के दौरान इथेनॉल सम्मिश्रण से संबंधित रोडमैप के बारे में विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट' भी जारी की। कार्यक्रम के दौरान इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल में इथेनॉल की प्रतिशतता 20 फीसदी तक बढ़ाने पर अधिसूचना भी सरकार के द्वारा जारी की जा सकती है। साथ ही देश की सभी तेल कंपनियों के लिए 1 अप्रैल, 2023 से इस योजना को लागू करने के लिए गाइडलाइन भी जारी की जा सकती है।

At 11 AM tomorrow, 5th June will take part in the World Environment Programme on the theme of ‘promotion of biofuels for better environment.’ Would also interact with farmers to hear their experiences of using ethanol and biogas. https://t.co/1BzJRWgivs

