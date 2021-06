World University Ranking: क्यूएस क्वाक्वेरेली साइमंडस वैश्विक उच्च शिक्षा विश्लेषकों ने आज (बुधवार) विश्व की अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय रैंकिंग का 18वां संस्करण जारी किया है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के टॉप 200 स्थानों में तीन भारतीय विश्वविद्यालयों ने जगह बनायी है। आईआईटी बॉम्बे 177वां स्थान, आईआईटी दिल्ली 185वां स्थान और आईआईएससी बेंगलुरु 186वां स्थान पर आया है।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि भारत शिक्षा और अनुसंधन के क्षेत्र में बड़ी छलांग रहा है। देश का विश्वगुरु बनने का विजन पूरा होगा। उन्होंने कहा, हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे गुरु पर उतना ही गर्व है। जो लगातार स्टूडेंट्स,कर्मचारियों और शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े सभी लोगों के कल्याण के बारे में सोचते हैं।

पोखरियाल ने कहा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस जैसी पहल कॉलेजों और संस्थानों को वैश्विक स्तर पर रैंकिंग दिलाने में सहायक रहा है। उन्होंने आगे कहा कि क्यूएस व टाइम्स ग्रुप के यूनिवर्सिटी रैंकिंग को देखकर इस तथ्य को समझा जा सकता है।

