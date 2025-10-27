मेरी खबरें
    पंजाब में शिक्षकों का विश्वस्तरीय प्रशिक्षण : ज्ञान से प्रेरित भविष्य

    By Navodit Saktawat
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Mon, 27 Oct 2025 05:54:30 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 27 Oct 2025 06:09:52 PM (IST)
    पंजाब सरकार दे रही है शिक्षकों को प्रशिक्षण।

    HighLights

    1. सरकार ने शिक्षकों की सुविधा के लिए 1,920 कैंपस मैनेजर नियुक्त किए हैं।
    2. यह पहल शिक्षकों को पूरी तरह पढ़ाई पर ध्यान देने का अवसर प्रदान करती है।
    3. सिंगापुर, फिनलैंड और आईआईएम अहमदाबाद में प्रशिक्षित शिक्षक का मॉडल।

    मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की शिक्षा नीति के तहत पंजाब में शिक्षक भी विश्वस्तरीय प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। मान का मानना है कि “शिक्षण केवल नौकरी नहीं, बल्कि भविष्य गढ़ने का संकल्प है।”

    अब तक 234 प्रिंसिपल और शिक्षा अधिकारियों को सिंगापुर भेजा गया, जहां उन्होंने वैश्विक शिक्षण मॉडल पर प्रशिक्षण लिया। 152 स्कूल हेड्स को आईआईएम अहमदाबाद में एडवांस्ड लीडरशिप ट्रेनिंग मिली। वहीं, 144 प्राथमिक शिक्षकों ने फिनलैंड की तुर्कू यूनिवर्सिटी में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त किया।

    इन प्रशिक्षणों का असर कक्षाओं में दिख रहा है। शिक्षक अब संवाद आधारित शिक्षण, तकनीकी टूल्स और इंटरएक्टिव तरीकों का उपयोग कर रहे हैं, जिससे शिक्षा रोचक और प्रेरक बन गई है।

    सरकार ने शिक्षकों को प्रशासनिक बोझ से मुक्त रखने के लिए 1,920 कैंपस मैनेजर नियुक्त किए हैं। यह पहल शिक्षकों को पूरी तरह पढ़ाई पर ध्यान देने का अवसर देती है।

    पंजाब अब शिक्षा सुधार का ही नहीं, बल्कि शिक्षा नेतृत्व का केंद्र बन चुका है, जहां शिक्षक ज्ञान का दीपक हैं और विद्यार्थी भविष्य की नई किरण।


