नई दिल्ली। वुहान के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक बार फिर से दूसरी अनौपचारिक वार्ता के लिए शुक्रवार को तमिलनाडु के महाबलीपुरम में मिलने वाले हैं। इस मुलाकात को पूरी तरह से अनौपचारिक रखा जाएगा लेकिन इसकी खास बात यह है कि यह मुलाकात तब हो रही है जब भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर मुद्दे पर तनाव है। भारत द्वारा अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से ही पाकिस्तान तमाशेबाजी ने लगा है और चीन की तरफ से अब इस मुद्दे पर दोनों देशों से अपसी बातचीत के माध्यम से हल निकालने की अपील की गई है। प्रधानमंत्री मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच 11 व 12 अक्टूबर को तमिलनाडु के महाबलीपुरम (मामल्लापुरम) में द्विपक्षीय, क्षेत्रीय व अंतरराष्ट्रीय मसलों पर मंत्रणा होगी।

इससे पहले जब मोदी और जिनपिंग वुहान में मिले थे तब भारत और चीन के बीच 73 दिनों तक चले डोकलाम के विवाद बाद सहरद पर दोनों देशों के बीच बातचीत से हल निकला था। जिनपिंग की यात्रा का कार्यक्रम बुधवार को दिल्ली व बीजिंग में लगभग एकसाथ और यात्रा शुरू होने के मात्र 50 घंटे पहले घोषित किया गया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि जिनपिंग की यह यात्रा दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय विकास की साझेदारी पर गहन मंत्रणा का अवसर बनेगी।

तैयारियों अंतिम दौर में, 2000 स्टूडेंट्स करेंगे विशेष प्रकार से वेलकम

जिनपिंग की यात्रा की तैयारिंयां अंतिम दौर में हैं और एयरपोर्ट से लेकर सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर विशेष साज सज्जा की गई है।

Tamil Nadu: Preparations being done at Chennai Airport ahead of the arrival of Chinese President Xi Jinping. The Chinese President will visit Chennai from October 11-12 for the second Informal Summit between Prime Minister Narendra Modi and him. pic.twitter.com/4pHsgwcjvh

— ANI (@ANI) October 10, 2019