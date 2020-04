दुनियाभर में कोरोना वायरस की वजह से संक्रमित होने वाले और मृतकों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। लिहाजा, इस बीमारी को भारत में फैलने से पहले ही रोकने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में लॉक डाउन करने की घोषणा की है। पुलिस और प्रशासन लोगों को घरों में रहने के लिए अनुरोध कर रहे हैं। मगर, लोग हैं कि मानते ही नहीं है और घरों से बाहर घूमते नजर आ रहे हैं।

इसे देखते हुए पुलिस तरह-तरह के उपाय कर रही है। वे गाना गाने से लेकर कोरोना वायरस की तरह दिखने वाले हेलमेट पहनकर निकल रही है, ताकि लोग कोरोना वायरस की गंभीरता को समझ सकें। इसी कड़ी में आंध्र प्रदेश पुलिस एक और कदम आगे बढ़ते हुए अपने साथ यमराज और चित्रगुप्त को लेकर चल रही है। बुधवार को ये कलाकार पुलिस के साथ मिलकर पूरे शहर में घूम-घूम कर लोगों को घर रहने का संदेश दे रहे थे।

यमराज, पुलिस की कार के बोनट में बैठे थे, जबकि उनके एक तरफ चित्रगुप्त और दूसरी तरफ काले कपड़े पहने एक व्यक्ति खड़ा था, जो मृत्यु या कोरोना वायरस को दर्शा रहा था। यमराज बाकायदा लोगों को संदेश दे रहे थे कि यदि तुम्हारे कर्म खराब हैं, तो सड़क पर आओ और यदि दुम खुश रहना चाहते हो, तो अपने घर के अंदर रहो। लोगों के पाप और पुण्य का लेखा-जोखा रखने वाले चित्रगुप्त अपने रजिस्टर के साथ तैयार थे। वह भी लोगों को सलाह दे रहे थे कि अपने परिवारों के साथ घर के अंदर रहो।

Andhra Pradesh: Police in Dhone town of Kurnool dist is creating awareness among people by hiring local artists & dressing them up as Yamraj, Chitragupta and #Coronavirus. The artists, along with Police, go around the town, making announcements, to make people stay inside houses. pic.twitter.com/MxinZihjJu

— ANI (@ANI) April 1, 2020