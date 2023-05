केदारनाथ धाम में लगातार हो रही बर्फबारी और ऑरेंज अलर्ट के मद्देनजर कल 3 मई को यात्रा रोक दी गई है। यह सूचना उत्तराखंड पुलिस ने दी है। इससे पहले आज ही केदारनाथ धाम में तैनात एसडीआरएफ ने तीर्थयात्री आकाश सिंह की ऑक्सीजन लेवल गिरने के बाद मदद की और उनकी जान बचाई। एसडीआरएफ की टीम ने उन्हें दो ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ स्ट्रेचर पर नीचे उतारा। रास्ते में ऑक्सीजन का पोर्टेबल सिलेंडर खत्म हो गया। एसडीआरएफ कांस्टेबल हिमांशु नेगी 400 मीटर की दूरी से एक और ऑक्सीजन सिलेंडर लेने के लिए पहुंचे और हेलीकॉप्टर के अस्पताल के लिए रवाना होने से पहले तीर्थयात्री को उपलब्ध कराया।

#WATCH | Uttarakhand: SDRF deployed at Kedarnath Dham helped a pilgrim, Akash Singh and saved his life after his oxygen level dropped. He was brought down by SDRF team on a stretcher with 2 oxygen cylinders. On the way, a portable cylinder of oxygen ran out. SDRF constable… pic.twitter.com/4b3pvQV37i

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) May 2, 2023