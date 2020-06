Yoga Day Live : पीएम बोले कोरोना काल में योग और भी उपयोगी, देखें देशभर में कैसे मना योग दिवस

नई दिल्ली। दुनियाभर में कोरोना वायरस के प्रकोप के बीच छठवां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। यह पहली बार है, जब दुनियाभर में कोई सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं हो रहा है और लोग घरों में बैठकर योग कर रहे हैं। इस मौके पर पीएम नरेन्द्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए कहा जो हमें जोड़े और दूरियों को खत्म करे, वही योग है।

पीएम मोदी ने कहा- योग एक स्वस्थ ग्रह के लिए हमारी खोज को बढ़ाता है। यह एकता के लिए एक शक्ति के रूप में उभरा है और मानवता के बंधनों को गहरा करता है। यह भेदभाव नहीं करता है, यह जाति, रंग, लिंग, विश्वास और वंश से परे है। विश्व आज #CoronavirusPandemic के कारण योग की आवश्यकता को और अधिक महसूस कर रहा है। यदि हमारी प्रतिरक्षा मजबूत है, तो यह बीमारी से लड़ने में मदद करता है।

उन्होंने कहा कि योग अभ्यास हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है और मेटाबॉलिज्म में सुधार करता है। स्वामी विवेकानंद का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि वह कहते थे, 'एक आदर्श व्यक्ति वो है, जो नितांत निर्जन में भी क्रियाशील रहता है और अत्यधिक गतिशीलता में भी सम्पूर्ण शांति का अनुभव करता है।'

#WATCH Prime Minister Narendra Modi addresses the nation on International Yoga Day. https://t.co/qgjowsGZQA — ANI (@ANI) June 21, 2020

पीएम मोदी ने अपने भाषण के दौरान कई श्लोकों का भी सहारा लिया।उन्होंने कहा कि भगवान कृष्ण ने योग की व्याख्या करते हुए कहा है, 'योगः कर्मसु कौशलम्' (कर्म की कुशलता ही योग है)। उन्होंने कहा कि वैश्विक महामारी के बीच दुनिया भर के लोगों ने माई लाइफ- माई योग वीडियो ब्लॉगिंग में हिस्सा लिया। यह दिखाता है कि दुनियाभर में योग के प्रति उत्साह कितना बढ़ रहा है।

#COVID19 attacks our respiratory system.'Pranayam', a breathing exercise is something that helps us the most in making our respiratory system strong: Prime Minister Narendra Modi #InternationalYogaDay https://t.co/xm7EFZNl7U — ANI (@ANI) June 21, 2020

गृहमंत्री अमित शाह ने कहा- योग एक ऐसा माध्यम है, जो शरीर और मन, क्रिया और विचार और मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। योग के प्रयासों की वजह से योग को वैश्विक स्वीकृति मिली है, जो संपूर्ण मानवता के लिए भारतीय संस्कृति का एक अनमोल उपहार है।

Yoga is a medium that establishes harmony between body and mind, action and thought & between man and nature. Modi ji's efforts led to global acceptance of Yoga,which is a precious gift of Indian culture to the entire humanity: Union Home Minister Amit Shah #InternationalYogaDay pic.twitter.com/G8mIts1RsX — ANI (@ANI) June 21, 2020

इंडो-तिब्बत बॉर्डर पुलिस के जवानों ने लद्दाख में 18 हजार फीट की ऊंचाई और शून्य से नीचे तापमान के बीच योग दिवस के मौके पर योगासन किया।

इसके अलावा उत्तराखंड में भारत चीन सीमा पर तैनात आईटीबीपी के जवानों ने भी योग किया। करीब 14 हजार फीट की ऊंचाई पर स्थित बद्रीनाथ के पास वसुधारा ग्लेशियर के पास योग का अभ्यास किया गया।

Uttarakhand: ITBP (Indo-Tibetan Border Police) personnel, deployed at India-China border, perform yoga at an altitude of 14000 feet at Vasudhara glacier near Badrinath on #InternationalYogaDay today. pic.twitter.com/tEoNkWWtkt — ANI (@ANI) June 21, 2020

Posted By: Shashank Shekhar Bajpai

