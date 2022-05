UP Assembly: उत्तर प्रदेश विधानसभा में बजट पर चर्चा के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष के तमाम सवालों और आरोपों का करारा जवाब दिया। विधानसभा में मंगलवार को एक बार फिर राहुल गांधी पर चर्चा हुई। एक दिन पहले समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राहुल गांधी का जिक्र करते हुए प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाये थे। मंगलवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनकी बात का जवाब दिया। सीएम योगी ने कहा कि आपमें (अखिलेश) और राहुल गांधी में ज्यादा फर्क नहीं है, बस एक फर्क है, राहुल देश के बाहर देश की बुराई करते हैं और आप प्रदेश के बाहर प्रदेश की बुराई करते हैं।

प्रदेश की उपलब्धियों पर चर्चा करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में बजट का दायरा बढ़ा है। साल 2016-17 में जो प्रदेश का बजट आया था वो लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का था और आज 2022 में सदन में जो बजट पेश हुआ है वो 6 लाख 15 हज़ार करोड़ रुपए का है। हम इस बजट राशि को दोगुना से ज्यादा बढ़ाने में सफल हुए हैं।

Political parties should look at manifesto they made during their elections.BJP as per its 'lok-kalyan sankalp patra' had 130 such points in it. At least 97 have been included in the first budget session with Rs 54,000 crores passed for it: UP CM Yogi Adityanath in state Assembly pic.twitter.com/CHWnkqhh1F

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) May 31, 2022