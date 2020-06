नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने 28 जून को एक बार फिर रेडियो में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम 'मन की बात' के जरिये देशवासियों को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम के लिए उन्होंने लोगों के सुझाव और विचार मांगे हैं। इस कार्यक्रम के लिए आप भी अपने विचार एवं सुझाव साझा कर सकते हैं, जिनमें से चुनिंदा विषयों को पीएम मोदी अपने कार्यक्रम में शामिल करेंगे।

प्रधानमंत्री ने खुद ने ट्वीट कर देशवासियों से उनकी राय मांगी है। प्रधानमंत्री ने खुद ट्वीट करते हुए लिखा है कि कोरोना संघर्ष को लेकर देशवासी अपने विचार मेरे साथ साझा कर सकते हैं। पीएम ने देशवासियों को अपने संदेश रिकॉर्ड करवाने के लिए एक नंबर भी दिया है। आप 1800-11-7800 पर कॉल करके अपने संदेश रिकॉर्ड करवा सकता है। इसकी फोन लाइन 24 जून तक खुली रहेगी। इसके साथ ही नमो एप या माईगॉव पर लिख सकते हैं।

Your ideas have always been the strength of #MannKiBaat , making it a vibrant platform that showcases the strengths of 130 crore Indians!

आप narendramodi.in पर जाकर भी अपने विचार और सुझाव साझा कर सकते हैं। बताते चलें कि प्रधानमंत्री मोदी हर माह के अंतिम रविवार को रेडियो के जरिये देशवासियों से मन की बात करते हैं, जिसका आकाशवाणी से प्रसारण होता है और कई न्यूज चैनल भी इसे लाइव प्रसारित करते हैं।

This month’s #MannKiBaat will take place on the 28th.

Though 2 weeks away, please keep the ideas and inputs coming! It’ll enable me to go through maximum number of comments and phone calls.

Am sure you’ll have much to say, on fighting COVID-19 and topics in addition to that.

