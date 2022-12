Youtuber Harassment in Mumbai: मुंबई की खार पुलिस ने विदेशी महिला यू-ट्यूबर से छेड़छाड़ के मामले में दो युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने वीडियो वायरल होने के 24 घंटे के भीतर आरोपी मोबीन चंद मोहम्मद शेख और मोहम्मद नकीब सदरियालम अंसारी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों से पूछताछ के साथ ही आगे की जांच जारी है। डीसीपी अनिल पारसकर ने बताया कि दोनों के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। जानिए पूरा मामला, देखिए वीडियो

कोरियाई महिला YouTuber मुंबई की सड़क से लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी। तभी दो लड़के उसके पास आते हैं। वे उससे बात करने की कोशिश करते हैं। एक लड़का लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान ही युवती का हाथ पकड़ लेता है और उसे अपनी कार में बैठने के लिए कहता है। युवती इन्कार करती है और ‘बाय-बाय’ कहकर पीछा छुड़ाने की कोशिश करती है। इसके बाद युवती लाइव वीडियो के दौरान ही अपने ठिकाने की ओर जाने लगती है। युवक अपनी बाइक लेकर फिर उसके पास आ जाते हैं। वो उसे लिफ्ट देने की बात कहते हैं, लेकिन युवती जवाब देती है कि उसका घर पास ही में है। वो चली जाएगी। युवती के चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही है।

वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई। युवती की ओर से अभी कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई गई है, लेकिन पुलिस ने स्वत: संज्ञान लेकर लड़कों को गिरफ्तार कर लिया। वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर भी जबरदस्त गुस्सा है। बड़ी संख्या में लोगों का कहना है कि यह देश की प्रतिष्ठा का सवाल है। मुंबई जैसे महानगर में राह चलते युवती के साथ छेड़छाड़ कैसे हो सकती है। वहीं, पुलिस की तत्काल कार्रवाई की तारीफ भी की जा रही है।

@MumbaiPolice A streamer from Korea was harassed by these boys in Khar last night while she was live streaming in front of a 1000+ people. This is disgusting and some action needs to be taken against them. This cannot go unpunished. pic.twitter.com/WuUEzfxTju

