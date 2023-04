Asad Ahmed Encounter News LIVE: प्रयागराज में खोदी जा रही असद की कब्र, अब तक शव लेना नहीं पहुंचा कोई

11:06 AM

असद के एनकाउंटर पर उद्धव ठाकरे के करीबी संजय राउत ने कहा, मुंबई में सबसे ज्यादा एनकाउंटर हुए हैं। ऐसा करने वालों को एनकाउंटर स्पेशलिस्ट का खिताब दिया गया था, लेकिन लगभग सभी जेल गए...मुंबई में कुछ लोग ऐसे एनकाउंटर के खिलाफ सबूत लेकर कोर्ट गए और फिर जांच के बाद कई एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को जेल हुई।

#WATCH | Maximum number of encounters have happened in Mumbai, they were given the title of encounter specialists, but almost all of them went to jail…some people in Mumbai went to court with evidence against such encounters and then after investigation, many Encounter… pic.twitter.com/Dxk878bZjO