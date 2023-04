Atiq Ahmed son Asad LIVE News: आज प्रयागराज में दफनाया जाएगा असद का शव, अतीक और शाइस्ता पर सबकी नजर

07:42 AM

अतीक अहमद के बेटे असद और उसके सहयोगी गुलाम मोहम्मद के शवों को झांसी से प्रयागराज के मुर्दाघर लाया जा रहा है। दो एंबुलेंस और उत्तर प्रदेश पुलिस की एक वैन को शवों को प्रयागराज के शवगृह लाया जा रहा है। यहीं दोनों का अंतिम संस्कार किया जाएगा।

UP: Bodies of mafia-turned-politician Atiq Ahmed's son Asad and his aide Ghulam being taken to the mortuary in Prayagraj, from Jhansi



Both were killed in an encounter on Wednesday by UP Police in Jhansi pic.twitter.com/WIEjlLWbQN