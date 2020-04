10:12 AM

ओडिशा मे भी कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 20 तक पहुंच गया है। ओडिशा के गंजम जिले के सोराडा इलाके में पुलिस प्रशासन लोगों को जागरुक करने के लिए साइकिल से घूम रहा है। पुलिसकर्मी लोगों को घरों में ही रहने और बीमारी से बचने के लिए सावधानी बरतने की समझाइश दे रहे हैं।

#WATCH Odisha: Police personnel on cycles in Sorada, Ganjam Dist create awareness about Coronavirus and appeal to people to stay indoors and follow lockdown rules, to prevent the spread of the disease. (3.04)

Till now, there are total 20 confirmed cases of #Coronavirus in Odisha pic.twitter.com/UnlUWvWDEq