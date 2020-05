09:52 AM

दिल्ली पुलिस के 3 पुलिसकर्मियों का एक अजीब मामला सामने आया है। यहां उन्होंने होम क्वारंटाइन में रहने के लिए झूठ बोला कि एक कोरोना पॉजिटिव पुलिसकर्मी के संपर्क में वे लोग आ गए। उस वक्त वे शास्त्री पार्क मेट्रो स्टेशन पर तैनात थे। झूठ पकड़ाने के बाद तीनों को 1 दिन के लिए सस्पैंड कर दिया गया था। शुक्रवार को उन्होंने ड्यूटी ज्वाइन कर ली है।

3 policemen were suspended on 29 April for 1 day for lying to seniors that they came in contact with police personnel who tested positive for #COVID19&so,they must be sent for home-quarantine. They were deployed at Shastri Park metro station. They've joined duty now: Delhi Police pic.twitter.com/2QHLHT71YD