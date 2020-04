09:43 AM

राजस्थान में कोरोना संक्रमित मरीज लगातार मिल रहे हैं। गुरुवार को भी 47 नए मरीज सामने आए हैं। इसमें 20 मरीज जोधपुर, 12 मरीज जयपुर, 10 मरीज नागौर, हनुमानगढ़ और कोटा में 2-2 मरीज और अजमेर में एक नया मामला सामने आया है।

47 #COVID19 positive cases have been reported in Rajasthan today so far - 20 in Jodhpur, 12 in Jaipur, 10 in Nagaur, 2 each in Hanumangarh & Kota, 1 in Ajmer. Total number of positive cases in the state rises to 1935, including 27 deaths and 344 recovered: Rajasthan Health dept pic.twitter.com/da0lUpKoQg