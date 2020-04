09:55 AM

झारखंड की राजधानी रांची के हिंदपिरी इलाके को Containment Zone घोषित कर दिया गया है। राज्य का पहला कोरोना पॉजिटिव केस भी यहीं से सामने आया था। राज्य में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 46 हो गई है। अब तक संक्रमण से 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है।

Jharkhand: Hindpiri area in Ranchi has been identified as a containment zone. The first #COVID19 positive case of the state was reported from this area. The total number of positive cases in the state stands at 46 so far (including 2 deaths). pic.twitter.com/WgkYaxP3Bq