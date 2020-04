09:54 AM

राजस्थान में कोरोना मरीजों के मिलने की गति में कुछ कमी आई है। हालांकि सोमवार को 17 नए मरीज सामने आ चुके हैं। इसमें 8 मरीज जयपुरस से मिले हैं। राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या 1495 पर पहुंच गई है और 205 लोग ठीक हो चुके हैं।

17 new #COVID19 positive cases reported in Rajasthan so far - 1 each in Ajmer, Banswara & Nagour, 2 each in Jhunjhunu, Jodhpur & Kota and 8 in Jaipur. Total of positive cases in the state rises to 1495. Total 24 deaths and 205 recovered in the state: Rajasthan Health department pic.twitter.com/zLnPSgdaT6