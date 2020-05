10:57 AM

कोरोना का संक्रमण सीआरपीएफ जवानों मे भी तेजी से बढ़ रहा है। 68 जवानों में कोरोना संक्रमण पाया गया है। इसके साथ ही कोरोना पॉजिटिव सीआरपीएफ जवानों की संख्या 122 पर पहुंच गई है। नए मिले सभी जवानों ने बटालियन का ईस्ट दिल्ली में लगा कैंप अटेंड किया था।

Test results of 68 more jawans have shown them COVID-19 positive. All jawans are attached to a battalion having camp in East Delhi. Total positive cases in this battalion have reached 122 and overall figure of COVID-19 cases in CRPF is 127, including 1 recovered and 1 death: CRPF pic.twitter.com/II5a8aic29