देश इस वक्त कोरोना महामारी से जूझ रहा है, ऐसे में डॉक्टर्स के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन बिहार में 362 मेडिकल ऑफिसर अस्पताल से गायब मिले हैं। इसके बाद विभाग ने सभी से इसे लेकर जवाब मांगा है वर्ना सभी पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 और महामारी एक्ट 1897 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

362 medical officers were found to be absent from hospitals. Clarification has been sought from them for action to be taken against them under Disaster Mgmt Act, 2005 & Epidemic Disease Act, 1897: Dept of Health, Bihar government #COVID19 (05.05.2020) https://t.co/DaBALkpM5R