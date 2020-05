09:53 AM

देश की आर्थिक राजधानी कहलाने वाले मुंबई शहर में कोरोना ने जमकर कहर मचाया है। यहां से हजारों मरीज सामने आ चुके हैं। अब मुंबई पुलिस ने निर्णय लिया है कि यहां 17 मई तक धारा 144 लागू रखी जाएगी। इस दौरान कोई भी शख्स अनावश्यक सर्विसों के लिए घर से बाहर नहीं निकल सकेगा। सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी की सूरत में ही निकलने की अनुमति होगी।

Section 144 of the Criminal Procedure Code (CrPC) imposed in Mumbai till 17th May 2020. Movement of one or more persons for all non-essential services, except for medical reasons, will be prohibited between 8 pm & 7 am: Mumbai Police #Maharashtra #CoronaLockdown pic.twitter.com/Q50KnPReVU