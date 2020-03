12:53 PM

पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस का एक और मामला सामने आया है, लंदन से 13 मार्च को लौटे शख्स में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है और इसके बाद 16 मार्च से ही वो अस्पताल में भर्ती हैं। उसके सारे परिजनों को आइसोलेशन में रहने के लिए कहा गया है।

West Bengal:A 22-yr-old Kolkata resident who returned from London on Mar13 has tested positive for Coronavirus.Since Mar 16, he was admitted to Beleghata ID&BG hospital. All his family members have been asked to remain in home quarantine.This is the 2nd positive case in the state