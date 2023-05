Karnataka Election 2023 News Live Updates: मेनिफेस्टो में कांग्रेस का वादा, सरकार बनी तो बजरंग दल पर लगेगा बैन, मचा बवाल

12:44 PM

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक रैली में कहा, भाजपा की यह सरकार चोरी की सरकार है। भाजपा ने 3 साल पहले लोकतंत्र को नष्ट कर इसे चुरा लिया। पीएम मोदी इस सरकार द्वारा किए गए भ्रष्टाचार के बारे में क्यों नहीं बोल रहे हैं? उन्हें बताना चाहिए कि कर्नाटक में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए उन्होंने क्या कदम उठाए हैं।

#WATCH | This govt of the BJP is a stolen govt. BJP stole it 3 years ago by destroying democracy. Why is PM Modi not speaking about the corruption done by this govt? He should tell what steps he has taken to stop corruption in Karnataka: Congress leader Rahul Gandhi pic.twitter.com/5rEHWddPcj