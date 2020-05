11:43 AM

यह शख्स दिल्ली का है। ये सुबह-सुबह ही लक्ष्मी नगर की वाइन शॉप पर पहुंच गए थे। इनका कहना है कि मैं सुबह 6 बजे यहां पहुंच गया था। 9 बजे दुकान खुलना थी, लेकिन 8.55 पर पुलिस आ गई। यदि कुछ भी गलत होता है तो कौन जिम्मेदार होगा। हमें 70 फीसदी रेट बढ़ाने का दुख नहीं है। हम समझेंगे देश के लिए डोनेशन दे दिया।

#WATCH A man outside a liquor shop in Laxmi Nagar, Delhi says,"I'm here since 6 am. Shop was supposed to open at 9 am but police arrived at 8:55 am...who will be responsible if something untoward happens here? We've no issue with 70% tax, it's like a donation from us to country". pic.twitter.com/xnhycDLL4y