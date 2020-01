राजस्थान में Kota के जेजे लोन हॉस्पिटल में बच्चों की मौत का आंकड़ा 107 पहुंच गया है। इस बीच, प्रदेश के बूंदी से ऐसी ही खबर आ रही है। जानकारी के मुताबिक, यहां के सरकारी अस्पताल में 10 बच्चों की मौत हो चुकी है और प्रशासन मामले को दबाने का काम कर रहा है। एक महीन में 10 बच्चों की मौत का मामला सामने आने के बाद कलेक्टर ने जांच के आदेश जारी किए हैं। शनिवार को लोकसभा स्पीकर और Kota से सांसद ओम बिरला ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। ओम बिरला के मुताबिक, मैंने इस अस्पताल की हालत देखते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को दो बार चिट्ठी लिखी और सुझाव भी दिए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई।

