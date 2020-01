नई दिल्ली। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोटा के अस्पताल में बच्चों की मौत को लेकर कहा कि नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ पूरे देश में जो माहौल बना हुआ है,उससे ध्यान हटाने के लिए इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। मैं पहले ही कह चुका हूं कि इस साल शिशुओं की मौत के आंकड़ों में पिछले कुछ सालों की तुलना में काफी कमी आई है। पिछले 5-6 सालों के आंकड़ों पर यदि गौर करें तो उसकी तुलना में बच्चों की मौत के ये आंकड़े काफी कम है। स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हैं और हम मातृ मृत्यु और बच्चों की मृत्यु के अनुपात को कम करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं।

Rajasthan CM Ashok Gehlot: The number of deaths of infants in the state is the least now as compared to the last 5-6 years. Medical arrangements are excellent. Still, we are making efforts to reduce Infant Mortality Ratio (IMR) & Maternal Mortality Ratio (MMR). #KotaChildDeaths pic.twitter.com/FXart84Znl

