मनीष गोधा, जयपुर। Kota News : कोटा के जेके लोन अस्पताल में बच्चोंं की मौत के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयेाग ने स्वप्रेरणा से संज्ञान लिया है और राजस्‍थान सरकार से चार सप्ताह में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। इसके साथ यह भी पूछा है कि भविष्य में ऐसी घटनाएं हों, इसके लिए अस्पताल में क्या उपाय किए गए है। आयेाग ने माना है कि बच्चों की मौत मानवाधिकारों का गम्भीर उल्लंघन है और पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है।

कोटा के जेके लोन अस्पताल में एक साथ दस बच्चों की मौत की घटना के दस दिन बाद शुक्रवार को दौरे पर पहुंचे राजस्थान के चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने दावा किया कि 15 जनवरी तक अस्पताल में जो कुछ दिख रहा है, वह पूरी तरह बदल जाएगा। यहां ऑक्‍सीजन के लिए सेंट्रल सिस्टम होगा और जो भी उपकरण खराब है, वे सही करा दिए जाएंगे। इस बीच केन्द्र सरकार की टीम भी राजस्थान पहुंच गई है और शनिवार को अस्पताल का दौरा कर स्थितियों का जायजा लेगी।

NHRC: The Commission has issued a notice to Chief Secretary, Government of Rajasthan to submit a detailed report, within 4 weeks in the matter including the steps being taken to address the issue & to ensure that such deaths of the children do not recur in future. https://t.co/W2t7dxmmBs

