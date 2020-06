जोधपुर। हाल ही के दिनों में धरती के पास से Asteroids गुजरने की घटनाएं हुई हैं। इस बीच राजस्थान में शुक्रवार अल सुबह एक अजीबो-गरीब नजारा देखा गया। यहां सुबह-सुबह आसमान में एक चमकदार वस्तु गिरती नजर आई जिसे देखने के बाद लोग हैरान रह गए। यह असल में एक उल्कापिंड था जो की राज्य के जालोर जिले के सांचौर कस्बे में जाकर गिरा। इसकी वजह से हालांकि, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा लेकिन आसमान से गिरने की वजह से यह जमीन में करीब चार-पांच फीट की गहराई में जाकर धंस गया।

स्थानीय ज्वैलर्स के अनुसार, यह बेहद की रेयर और कीमती टुकड़ा है। इसमें जर्मेनियम, प्लेटिनम, निकल और आयरन भारी मात्रा में है। वहीं एक स्थानीय व्यक्ति के अनुसार जब वो सुबह बालकनी में खड़े थे तब आसमान से कोई चीज गिरती नजर आई। मुझे लगा कि यह बम है लेकिन तब तक यह जमीन से टकरा चुका था और जोरदार धमाके की आवाज हुई।

धमाके की आवाज 2 किमी दूर तक सुनाई दी और इसके बाद इसे देखने बड़ी संख्या में लोग उमड़ पड़े। पुलिस ने प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में इसे वहां से हटाकर सुरक्षित रखवाया। पुलिस के अनुसार किसी धातु के समान नजर आ रहा यह उल्कापिंड 2.788 किलो वजनी है।

एक साल में चौथी घटना है यह

बता दें कि राजस्थान में ऐसी घटना पहले भी सामने आ चुकी है। इससे पहले इस साल फरवरी में ही एक उल्कपिंड राजस्थान के अलवर शहर के ऊपर से गुजरा था। अलसुबह 5.30 बजे के आसपास एक तेज रोशनी आसमान में नजर आई थी और इसके बाद इलाके के लोगों में दहशत फैल गई थी। ऐसी ही एक घटना 10-11 जून के बीच छत्तीसगढ़ के कोरबा में भी हुई थी। जहां सड़क पर खेल रहे बच्चों पर उल्कापिंड आकर गिरा था।

वहीं जुलाई 2019 में राजस्थान नागला कसोटा गांव में एक उल्का पिंड गिरा था और यह आकार में भी काफी बड़ा था। इसके वजह से यहां 30 फुट गहरा गढ्ढा हो गया था। यह घटना बिलकुल वैसी थी जैसी 2017 में जयपुर में हुई थी।

Interesting. A 2.78 kg #meteorite-like object fell in Sanchor area in Jalore yesterday.

Infact, few months back in Feb, there was another meteorite incident in #Rajasthan in Alwar and before that in July 2019 in Nangla Kasota village. Video of February & yesterday's incident. pic.twitter.com/uUaoDlicIE

— Naveed Trumboo IRS (@NaveedIRS) June 20, 2020