देश इस वक्त कोरोना महामारी के महासंकट का सामना कर रहा है। हालांकि लॉकडाउन के बाद देश में अब लॉकडाउन 1.0 शुरू हो गया है। इसमें राज्य अपने स्वविवेक के आधार पर लॉकडाउन में छूट दे रहे हैं। इसी कड़ी में राजस्थान सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार से अनुमति मिलने के बाद सूबे में सोमवार से मॉल, होटल और रेस्टोरेंट्स खुल गए हैं। लगभग तीन महीने बाद राज्य में मॉल और होटल, रेस्टोरेंट्स शुरू हुए हैं। इसके बाद संचालकों के चेहरे पर रौनक छा गई है। हालांकि सरकार की ओर से संस्थानों को खोलने की अनुमति देने के साथ ही कुछ शर्तों का पालन अनिवार्य किया गया है। इसके तहत गाइडलाइन के पालन के साथ ही थर्मल स्क्रीनिंग और सैनेटाइजेशन के बाद ही एंट्री जैसी शर्ते रखी गई हैं।

Rajasthan enters the next phase of easing of restrictions in lockdown norms from today with the opening of hotels, restaurants, shopping malls & some other activities. All have to follow health protocol & guidelines.Masks & social distancing is a must.#StaySafe #राजस्थान_सतर्क_है

— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) June 8, 2020