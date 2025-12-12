12-12 Portal: आज 12 दिसंबर जीवन की दिशा बदलने वाला दिन, करें ये काम.. चमकेगी आपकी किस्मत!

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। 12 दिसंबर को पड़ने वाला 12-12 पोर्टल आध्यात्मिक और ऊर्जा विज्ञान में एक अत्यंत शक्तिशाली दिन माना जाता है। इस दिन का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि इसमें दो बार 12 की ऊर्जा सक्रिय होती है पहला 12 तारीख का, और दूसरा 12 अंक का, जो पूर्णता और समापन का प्रतीक है। यह दिन ब्रह्मांडीय ऊर्जा और मानव ऊर्जा के बीच एक सशक्त तालमेल बनाता है, जिसके कारण इसे “ऊर्जा का द्वार” कहा जाता है।

12-12 का महत्व 12-12 पोर्टल पर ऊर्जा संतुलन अत्यधिक प्रभावी होता है, जो मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक स्तर पर सकारात्मक बदलाव लाता है। यह दिन पुराने दुख, गलतियों और मानसिक बाधाओं को छोड़ने का अवसर देता है। साथ ही नए कार्यों, नए संबंधों और नई शुरुआत के लिए यह अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन ध्यान करने से आध्यात्मिक चेतना बढ़ती है और ऊर्जा का प्रवाह अधिक स्पष्ट होता है।