12-12 Portal: आज 12 दिसंबर जीवन की दिशा बदलने वाला दिन, करें ये काम.. चमकेगी आपकी किस्मत!

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। 12 दिसंबर को पड़ने वाला 12-12 पोर्टल आध्यात्मिक और ऊर्जा विज्ञान में एक अत्यंत शक्तिशाली दिन माना जाता है। इस दिन का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि इसमें दो बार 12 की ऊर्जा सक्रिय होती है पहला 12 तारीख का, और दूसरा 12 अंक का, जो पूर्णता और समापन का प्रतीक है। यह दिन ब्रह्मांडीय ऊर्जा और मानव ऊर्जा के बीच एक सशक्त तालमेल बनाता है, जिसके कारण इसे “ऊर्जा का द्वार” कहा जाता है।
12-12 पोर्टल पर ऊर्जा संतुलन अत्यधिक प्रभावी होता है, जो मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक स्तर पर सकारात्मक बदलाव लाता है। यह दिन पुराने दुख, गलतियों और मानसिक बाधाओं को छोड़ने का अवसर देता है। साथ ही नए कार्यों, नए संबंधों और नई शुरुआत के लिए यह अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन ध्यान करने से आध्यात्मिक चेतना बढ़ती है और ऊर्जा का प्रवाह अधिक स्पष्ट होता है।
इस दिन 15–30 मिनट का ध्यान मानसिक शांति प्रदान करता है। पुराने दुख, गुस्से या नकारात्मक भावों को त्यागना ऊर्जा शुद्ध करता है। अपने लक्ष्य और सपने लिखना इस दिन विशेष लाभ देता है। हल्का और सात्विक भोजन, मंदिर या शांत स्थान पर समय बिताना भी सकारात्मक प्रभाव बढ़ाता है।
12-12 पोर्टल मानसिक स्पष्टता, बेहतर निर्णय क्षमता, रिश्तों में सुधार, और जीवन में नई ऊर्जा लाने का माध्यम माना जाता है। यह दिन सकारात्मकता, सफलता और जीवन दिशा निर्धारण में भी सहायक होता है।
12-12 पोर्टल केवल एक तिथि नहीं बल्कि नई शुरुआत और उच्च ऊर्जा का अवसर है। ध्यान, संकल्प और सकारात्मक कर्मों के द्वारा इस दिन का लाभ उठाने से जीवन में सौभाग्य, शांति और प्रगति प्राप्त होती है। 12 दिसंबर आपके लिए नया ब्रह्मांडीय द्वार खोल सकता है—इसे अपनाएं और अपनी ऊर्जा को नई दिशा दें।