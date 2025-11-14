मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    12 Jyotirlinga Temples: अपनी राशि के अनुसार करें 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन... दूर होंगे जीवन के सारे कष्ट

    12 Jyotirlinga Temples Darshan: भारत में स्थापित 12 ज्योतिर्लिंगों को भगवान शिव के शक्तिशाली स्वरूप माना जाता है। शिव पुराण के अनुसार, इन पवित्र स्थानों पर स्वयं महादेव दिव्य ज्योति के रूप में प्रकट हुए थे। हर ज्योतिर्लिंग की एक अलग पौराणिक कथा और अद्भुत महिमा है। आइए जानें आपकी राशि के लिए कौन सा ज्योतिर्लिंग सर्वोत्तम है।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Fri, 14 Nov 2025 02:57:26 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 14 Nov 2025 02:57:26 PM (IST)
    12 Jyotirlinga Temples: अपनी राशि के अनुसार करें 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन... दूर होंगे जीवन के सारे कष्ट
    12 Jyotirlinga Temples: शिव पुराण में मिलता है 12 ज्योतिर्लिंगों की महिमा का वर्णन।

    HighLights

    1. राशि अनुसार ज्योतिर्लिंग दर्शन अत्यंत शुभ माने गए।
    2. शिव पुराण में 12 ज्योतिर्लिंगों की महिमा वर्णित।
    3. हर ज्योतिर्लिंग का अलग आध्यात्मिक महत्व है।

    धर्म डेस्क: भारत में स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों का उल्लेख शिव पुराण में मिलता है, जहां भगवान शिव के इन दिव्य स्वरूपों की महिमा का विस्तार से वर्णन है। मान्यता है कि इन पवित्र स्थानों पर स्वयं शिवजी ज्योति के रूप में प्रकट हुए थे। हर ज्योतिर्लिंग की अपनी धार्मिक कथा और आध्यात्मिक शक्ति है। ज्योतिष में यह बताया गया है कि यदि व्यक्ति अपनी चंद्र राशि के अनुसार ज्योतिर्लिंग के दर्शन करता है, तो उसे विशेष फल प्राप्त होते हैं और जीवन की परेशानियाँ कम होती हैं। आइए जानते हैं राशि अनुसार कौन सा ज्योतिर्लिंग शुभ माना गया है।

    naidunia_image

    राशि अनुसार ज्योतिर्लिंग दर्शन

    1. वृषभ राशि – सोमनाथ ज्योतिर्लिंग (गुजरात)

    गुजरात स्थित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग द्वादश ज्योतिर्लिंगों में प्रथम माना जाता है। वृषभ राशि के लोगों के लिए इसके दर्शन अत्यंत मंगलकारी माने गए हैं।

    2. कन्या राशि – मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग (आंध्र प्रदेश)

    आंध्र प्रदेश का यह ज्योतिर्लिंग विशेष आध्यात्मिक महत्व रखता है। कन्या राशि के जातक यहां दर्शन कर शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं।

    3. तुला राशि – महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग (मध्य प्रदेश)

    उज्जैन स्थित महाकालेश्वर लिंग स्वयंभू माना जाता है। तुला राशि वालों के लिए इसके दर्शन अत्यधिक शुभ बताए गए हैं।

    4. कर्क राशि – ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग (मध्य प्रदेश)

    नर्मदा नदी के मध्य स्थित ओंकारेश्वर द्वीपीय रूप में है। कर्क राशि वाले यहां दर्शन कर मानसिक शांति और लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

    naidunia_image

    5. कुंभ राशि – केदारनाथ ज्योतिर्लिंग (उत्तराखंड)

    हिमालय स्थित केदारनाथ ज्योतिर्लिंग अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है। कुंभ राशि के लोगों के लिए इसके दर्शन विशेष कृपा दिलाने वाले हैं।

    6. मकर राशि – भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग (महाराष्ट्र)

    महाराष्ट्र का भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग मकर राशि के जातकों के लिए शुभ फलदायी माना जाता है।

    7. धनु राशि – काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग (उत्तर प्रदेश)

    वाराणसी स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर दुनिया के प्रमुख आध्यात्मिक केंद्रों में से एक है। धनु राशि वाले यहां विशेष लाभ पाते हैं।

    8. मीन राशि – त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग (महाराष्ट्र)

    त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मीन राशि के जातकों के लिए बेहद शुभ है। यहां गंगा की उत्पत्ति भी मानी जाती है।

    9. सिंह राशि – वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग (झारखंड)

    वैद्यनाथ धाम को चमत्कारी माना जाता है। सिंह राशि के लोग यहां दर्शन कर मनोकामनाएँ पूर्ण कर सकते हैं।

    10. मिथुन राशि – नागेश्वर ज्योतिर्लिंग (गुजरात)

    गुजरात स्थित नागेश्वर लिंग की पूजा मिथुन राशि वालों के लिए शुभ मानी जाती है।

    11. मेष राशि – रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग (तमिलनाडु)

    रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग का संबंध भगवान राम से जुड़ा है। मेष राशि वालों के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है।

    12. वृश्चिक राशि – घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग (महाराष्ट्र)

    बारहवाँ ज्योतिर्लिंग घुश्मेश्वर वृश्चिक राशि के लोगों को शुभता और बल प्रदान करता है।

    यह भी पढ़ें- Putrada Ekadashi 2025: संतान सुख और समृद्धि का पावन व्रत, जानें तिथि और शुभ मुहूर्त

    अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। नईदुनिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। नईदुनिया अंधविश्वास के खिलाफ है।


    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.