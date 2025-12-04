अमीरों के घर में जरूर दिखता है ये चमत्कारी फूल, तभी तो नहीं होती धन की कमी

धर्म डेस्क। वास्तु शास्त्र में पेड़-पौधों और फूलों का खास महत्व बताया गया है। माना जाता है कि कुछ फूल ऐसे होते हैं जिन्हें घर में लगाने से सुख-समृद्धि बढ़ती है और आर्थिक बाधाएं दूर होती हैं। इन्हीं में से एक है स्वर्ग का फूल, अपराजिता।

हिंदू धर्म ग्रंथों में अपराजिता के फूल का कई बार उल्लेख मिलता है। इसे ‘स्वर्ग का फूल’ इसलिए कहा जाता है क्योंकि मान्यता है कि भगवान श्रीकृष्ण स्वयं इस नीले रंग के फूल को स्वर्ग से धरती पर लेकर आए थे।

वास्तु शास्त्र में अपराजिता का महत्व

वास्तु के अनुसार अपराजिता का फूल बेहद शुभ माना गया है। इसे सही दिशा में और सही तरीके से लगाने पर घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और आर्थिक प्रगति के मार्ग खुलते हैं। यह पौधा घर में सुख-शांति और खुशहाली भी लाता है।

तरक्की के रास्ते खोलता है यह पौधा

वास्तु मान्यताओं के अनुसार जिस घर में अपराजिता का पौधा होता है, वहां सकारात्मकता बढ़ती है। यह फूल उन्नति और तरक्की का प्रतीक माना जाता है और जीवन में प्रगति के अवसरों को आकर्षित करता है।

पैसों की कमी नहीं रहने देता

अपराजिता का नीला फूल धन और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। ऐसा माना जाता है कि जहां यह पौधा लगाया जाता है, वहां आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और धन की कमी नहीं होती।

विष्णु और शिव जी को प्रिय

अपराजिता का नीला फूल भगवान विष्णु और भगवान शिव को बहुत प्रिय माना जाता है। पूजा में इसका उपयोग करने से वे प्रसन्न होते हैं और साधक को आशीर्वाद देते हैं। माना जाता है कि इससे जीवन के कष्ट भी दूर हो जाते हैं।