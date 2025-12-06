मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Astro Tips: गाय को एक रोटी खिलाने से बदल जाएगी आपकी किस्मत, लेकिन इन बातों का रखें ध्यान

    Astro Tips: धर्मशास्त्रों में एक विशेष नियम बताया गया है यदि रोजाना घर की पहली रोटी गाय को समर्पित की जाए, तो यह यज्ञ और दान के समान फल देती है। इससे साधक पर शुभ शक्तियों की कृपा बनी रहती है और घर-परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है।

    By Dheeraj Belwal
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Sat, 06 Dec 2025 02:59:00 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 06 Dec 2025 02:58:59 PM (IST)
    Astro Tips: गाय को एक रोटी खिलाने से बदल जाएगी आपकी किस्मत, लेकिन इन बातों का रखें ध्यान
    Astro Tips: गाय को रोटी खिलाने के नियम।

    HighLights

    1. गाय को रोटी खिलाना माना जाता है शुभ
    2. गाय में होता है 33 कोटि देवताओं का वास
    3. गाय को कभी भी न खिलाएं इस तरह का भोजन

    धर्म डेस्क। हिंदू संस्कृति में गाय को माता का दर्जा दिया गया है और माना जाता है कि उसकी सेवा करने से साधक को अपार पुण्य प्राप्त होता है। मान्यता है कि गाय में 33 कोटि देवी-देवताओं का वास होता है, इसलिए रोजाना उसकी सेवा करने से देवताओं की कृपा सहज ही प्राप्त हो जाती है।

    इसी कड़ी में धर्मशास्त्रों में एक विशेष नियम बताया गया है यदि रोजाना घर की पहली रोटी गाय को समर्पित की जाए, तो यह यज्ञ और दान के समान फल देती है। इससे साधक पर शुभ शक्तियों की कृपा बनी रहती है और घर-परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है।


    रोजाना पहली रोटी खिलाने से मिलने वाले फायदे

    धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, जो व्यक्ति नित्य गौ सेवा करता है, उसके जीवन में सौभाग्य बढ़ता है। ऐसी सेवा से भाग्य के बंद द्वार खुलने लगते हैं और मानसिक शांति प्राप्त होती है। ज्योतिष के अनुसार, गाय को रोटी और हरा चारा खिलाने से करियर में भी सकारात्मक बदलाव आते हैं।

    गौ सेवा में भूलकर भी न करें ये गलतियां

    गाय को रोटी तो जरूर खिलानी चाहिए, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है-

    • जूठा या बासी भोजन कभी न दें, इससे पुण्य का फल कम हो जाता है।

    • गाय को सूखी रोटी अकेले न दें; रोटी के साथ थोड़ा घी या गुड़ मिलाकर देना शुभ माना जाता है।

    • गाय को हमेशा सात्विक भोजन ही देना चाहिए, जिससे सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है।

    यह भी पढ़ें- Personality Traits: सोमवार वाले चंचल तो रविवार वाले तेजस्वी, जानें जन्म के दिन से कैसे तय होता है आपका स्वभाव?

    क्या कर सकते हैं साधक?

    अगर रोजाना भोजन से पहले पहली रोटी गाय को खिलाना संभव न हो, तो साधक रोटी अलग से बना कर रख सकते हैं और अवसर मिलने पर गाय को खिलाकर पुण्य प्राप्त कर सकते हैं।

    धार्मिक मान्यता यह भी कहती है कि गाय को हरा चारा खिलाने से ग्रहदोष शांत होते हैं और जीवन में बाधाएं कम होती हैं।

    इस तरह गौ माता की सेवा, सम्मान और भोजन कराना एक छोटी-सी लेकिन अत्यंत पुण्यदायी क्रिया मानी गई है, जो जीवन में सुख-समृद्धि और सौभाग्य की राह खोलती है।

    अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। नईदुनिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। नईदुनिया अंधविश्वास के खिलाफ है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.