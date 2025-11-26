बुरी नजर से बचाएगा मोती, इन 4 राशि वालों को आज ही पहन लेना चाहिए

धर्म डेस्क। रत्न ज्योतिष में माना जाता है कि किसी भी रत्न को पहनने से पहले ज्योतिषीय सलाह (Pearl benefits astrology) अवश्य लेनी चाहिए। सही रत्न धारण करने पर लाभ मिल सकता है, जबकि गलत रत्न पहनने से जीवन में समस्याएं भी बढ़ सकती हैं। आज हम मोती (Pearl) पहनने के फायदे और इससे जुड़े महत्वपूर्ण नियमों के बारे में बात कर रहे हैं।

मोती पहनने के फायदे कई लोग मोती को केवल फैशन एक्सेसरी मानते हैं, जबकि रत्न ज्योतिष में इसका विशेष महत्व है। मोती को चंद्रमा का रत्न (Pearl Benefits for Zodiac Signs) माना गया है और यह मन, भावनाओं और मानसिक संतुलन का कारक है।