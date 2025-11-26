बुरी नजर से बचाएगा मोती, इन 4 राशि वालों को आज ही पहन लेना चाहिए
Pearl Benefits for Zodiac Signs: रत्न ज्योतिष में माना जाता है कि किसी भी रत्न को पहनने से पहले ज्योतिषीय सलाह अवश्य लेनी चाहिए। सही रत्न धारण करने पर लाभ मिल सकता है, जबकि गलत रत्न पहनने से जीवन में समस्याएं भी बढ़ सकती हैं।
मोती पहनना इन राशियों के लिए होता है शुभ।
धर्म डेस्क। रत्न ज्योतिष में माना जाता है कि किसी भी रत्न को पहनने से पहले ज्योतिषीय सलाह (Pearl benefits astrology) अवश्य लेनी चाहिए। सही रत्न धारण करने पर लाभ मिल सकता है, जबकि गलत रत्न पहनने से जीवन में समस्याएं भी बढ़ सकती हैं। आज हम मोती (Pearl) पहनने के फायदे और इससे जुड़े महत्वपूर्ण नियमों के बारे में बात कर रहे हैं।
मोती पहनने के फायदे
कई लोग मोती को केवल फैशन एक्सेसरी मानते हैं, जबकि रत्न ज्योतिष में इसका विशेष महत्व है। मोती को चंद्रमा का रत्न (Pearl Benefits for Zodiac Signs) माना गया है और यह मन, भावनाओं और मानसिक संतुलन का कारक है।
मोती धारण करने से माने जाने वाले लाभ
- मन में शांति और स्थिरता
- आत्मविश्वास और मानसिक मजबूती में वृद्धि
- आर्थिक स्थिति सुधारने में मदद
- करियर में प्रगति की संभावनाएं बढ़ती हैं
- रचनात्मक कार्यों में एकाग्रता और क्रिएटिविटी बढ़ती है
किन लोगों के लिए मोती शुभ
- मोती खासतौर पर उन व्यक्तियों के लिए लाभदायक माना गया है
- जिनकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर है
- जिन्हें मानसिक तनाव, बेचैनी या गुस्सा अधिक आता है
- जो भावनात्मक संतुलन पाना चाहते हैं
- जिनकी राशि मेष, कर्क, वृश्चिक या मीन (Zodiac signs wear moti) है
- इन राशियों के जातकों को मोती अत्यंत शुभ फल देता है।
मोती पहनने का सही तरीका
रत्न ज्योतिष में मोती को अंगूठी के रूप में पहनना श्रेष्ठ माना गया है। पहनने से पहले इन विधियों का पालन करें -
1. मोती को कुछ समय के लिए कच्चे दूध या गंगाजल में डुबोकर रखें।
2. चंद्र मंत्र
'ॐ श्राम श्रीम श्रौम सः चंद्रमसे नमः' का 108 बार जप करें।
3. भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा कर, मोती की अंगूठी उनके चरणों में अर्पित करें।
4. इसके बाद ही मोती धारण करें।
इन बातों का रखें ध्यान
- मोती पहनने से पहले किसी अनुभवी ज्योतिषी से सलाह जरूर लें।
- यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा पहले से ही मजबूत है, तो मोती धारण करना हानि भी पहुँचा सकता है।
- सोमवार या पूर्णिमा तिथि को मोती पहनना शुभ माना जाता है।