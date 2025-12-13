Hanuman Chalisa: हर वक्त सताती है चिंता और डर? सोने से पहले करें हनुमान चालीसा का पाठ; मिलेंगे अद्भुत फायदे

धर्म डेस्क। अगर आपको नींद नहीं आती है, या आप लगातार डर और चिंता से घिरे रहते हैं, तो धार्मिक मान्यता के अनुसार रात को सोने से पहले हनुमान चालीसा का पाठ आपके लिए एक शक्तिशाली समाधान हो सकता है।
धर्म के जानकारों का मानना है कि नियमित रूप से यह पाठ करने से न केवल मानसिक शांति मिलती है, बल्कि जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी होता है।
सोने से पहले हनुमान चालीसा का पाठ मन को शांत करने और दिन भर की थकान को दूर करने में सहायक माना जाता है। यह मानसिक तनाव को कम करता है और भीतर एक शांतिपूर्ण एहसास को बढ़ाता है, जिससे अनिद्रा की समस्या में कमी आती है।
माना जाता है कि यह पाठ मनोबल को मजबूत करता है। रात में चालीसा पढ़ने से अनजाना डर, चिंता और असुरक्षा की भावना कम होती है। यह एक मानसिक सुरक्षा का भाव देता है कि कोई दैवीय शक्ति भक्त का संरक्षण कर रही है, जिससे नकारात्मकता दूर रहती है।
नियमित रूप से रात में चालीसा पाठ करने से मन शांत होता है, जिसके परिणामस्वरूप नींद गहरी और आरामदायक होती है। मान्यता है कि इससे बुरे सपने भी दूर रहते हैं। मानसिक शांति का यह असर व्यक्ति के शारीरिक स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक रूप से दिखाई देता है।
हनुमान जी को जागृत देवता माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त पूर्ण विश्वास और भक्ति के साथ चालीसा का पाठ करता है, उसकी सच्ची इच्छाएं धीरे-धीरे पूरी होने लगती हैं और जीवन की बाधाएं दूर होती हैं।
ज्योतिष और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, रात 9 बजे के बाद किया गया हनुमान चालीसा का पाठ विशेष रूप से शुभ और कई गुना अधिक फलदायी माना जाता है। इसका कारण यह है कि दिन के समय हनुमान जी भगवान राम की सेवा में लीन रहते हैं, इसलिए रात का समय उनकी साधना के लिए अधिक उपयुक्त माना जाता है।
नोट - यह लेख ज्योतिष और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है। इसे मानसिक शांति और आत्मविश्वास बढ़ाने के एक माध्यम के रूप में देख सकते हैं। नईदुनिया इसकी पुष्टि नहीं करता।