    December Shubh Muhurat 2025 List: दिसंबर 2025 में कई धार्मिक व मांगलिक कार्यों के लिए शुभ मुहूर्त उपलब्ध हैं। नामकरण, अन्नप्राशन, कर्णवेध, उपनयन, विवाह, वाहन व संपत्ति खरीद के लिए उत्तम तिथियां बन रही हैं। विद्यारंभ के भी शुभ दिन हैं, जबकि गृह प्रवेश और मुंडन के लिए इस माह कोई मुहूर्त नहीं है।

    By Digital Desk
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Mon, 01 Dec 2025 10:06:05 AM (IST)
    Updated Date: Mon, 01 Dec 2025 10:06:05 AM (IST)
    December Muhurat 2025: दिसंबर में विवाह से लेकर संपत्ति व वाहन खरीदने के पड़ रहे अति शुभ मुहूर्त, नोट कर लें डेट
    दिसंबर में शुभ मुहूर्त देखकर ही करें काम। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. नामकरण हेतु कई शुभ तिथियां पूरे महीने में उपलब्ध हैं।
    2. अन्नप्राशन और कर्णवेध के लिए भी अच्छे दिन मिलेंगे।
    3. उपनयन संस्कार हेतु सात उपयुक्त दिन निर्धारित किए गए हैं।

    धर्म डेस्क। December Muhurat 2025 List: भारत में किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत सही मुहूर्त देखकर की जाती है। ग्रहों-नक्षत्रों की शुभ स्थिति से ही कार्य सफलता और सुख-समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है।

    दिसंबर 2025 का महीना कई शुभ तिथियों से भरा हुआ है, जिसमें नामकरण से लेकर विवाह और संपत्ति क्रय तक के लिए सकारात्मक योग बन रहे हैं। पंचांग गणना के अनुसार इन दिनों में किए गए कार्य मंगलदायी फल प्रदान करेंगे।

    आइए जानते हैं इस महीने के महत्वपूर्ण शुभ मुहूर्त....

    नामकरण हेतु शुभ मुहूर्त

    इस महीने शिशु के नामकरण संस्कार के लिए कई उत्तम तिथियां उपलब्ध हैं, जिनमें 01, 04, 05, 08, 12, 14, 15, 17, 22, 25, 28, 29, 31 दिसंबर शामिल हैं।

    अन्नप्राशन हेतु शुभ मुहूर्त

    शिशु को अन्न ग्रहण कराने के लिए 04, 08, 17, 22, 24, 25, 29 दिसंबर तिथियों का चयन करें।

    कर्णवेध हेतु शुभ मुहूर्त

    कर्णवेध (कान छेदना) के संस्कार के लिए 01, 05, 06, 07, 15, 17, 24, 25, 28, 29 शुभ दिवस है।

    उपनयन हेतु शुभ मुहूर्त

    उपनयन एवं जनेऊ संस्कार के लिए 01, 05, 06, 21, 24, 25, 29 दिसंबर शुभ तिथियां हैं।

    naidunia_image

    विवाह हेतु शुभ मुहूर्त

    विवाह बंधन में बंधने के लिए सीमित मगर 04, 05, 06 दिसंबर उत्तम मुहूर्त है।

    वाहन क्रय हेतु शुभ मुहूर्त

    इस महीने नया वाहन खरीदना शुभ माना गया है। उसके लिए 01, 04, 05, 07, 08, 14, 15, 17, 24, 25 दिसंबर शुभ तिथियां हैं।

    संपत्ति/प्रॉपर्टी क्रय हेतु शुभ मुहूर्त

    घर-जमीन जैसे बड़े निवेश के लिए इस माह 01, 05, 09, 10, 19, 20, 26 दिसंबर तिथियां अनुकूल हैं।

    विद्यारंभ हेतु शुभ मुहूर्त

    बच्चों की शिक्षा प्रारंभ करने के श्रेष्ठ दिन 01, 05 दिसंबर है।

    naidunia_image

    गृह प्रवेश व मुंडन के मुहूर्त उपलब्ध नहीं

    इस माह गृह प्रवेश व मुंडन जैसे कार्यों के लिए कोई विशेष शुभ तिथि नहीं है।


