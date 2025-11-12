Dream Astrology: सपने में सांप देखना शुभ या अशुभ? जानिए स्वप्न शास्त्र के अनुसार इसके संकेत

धर्म डेस्क: स्वप्न शास्त्र में सपनों को व्यक्ति के जीवन का दर्पण माना गया है। यह केवल कल्पना नहीं बल्कि भविष्य की संभावनाओं का द्योतक भी माने जाते हैं। इन्हीं में से एक सामान्य और रहस्यमयी सपना है — सांप को देखना। बहुत से लोग इस सपने को देखकर भयभीत हो जाते हैं, परंतु स्वप्न शास्त्र के अनुसार हर परिस्थिति में इसका अर्थ नकारात्मक नहीं होता।

कई सांपों को एक साथ देखना स्वप्न शास्त्र बताता है कि यदि कोई व्यक्ति सपने में कई सांपों को एक साथ देखता है, तो यह शुभ संकेत नहीं माना जाता। यह सपना इस बात का प्रतीक है कि व्यक्ति के जीवन में कोई बड़ी समस्या या तनावपूर्ण स्थिति आने वाली है। ऐसे में व्यक्ति को सतर्क रहना चाहिए और अपने निर्णय सोच-समझकर लेने चाहिए।

काला सांप देखना अगर सपने में आपको काला सांप दिखाई दे, तो इसे अशुभ माना गया है। यह सपना जीवन में परेशानी, बीमारी या आर्थिक संकट की ओर इशारा करता है। साथ ही, यह मान-सम्मान में कमी और तनाव का भी संकेत देता है। ऐसे सपने के बाद व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य और संबंधों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हरा या रंग-बिरंगा सांप देखना यदि आपने सपने में हरे या रंगीन सांप को देखा है, तो इसे बहुत शुभ माना जाता है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार, यह संकेत है कि आपके जीवन में खुशियों का आगमन होने वाला है। इस तरह का सपना धन लाभ, सफलता और समृद्धि की ओर इशारा करता है।