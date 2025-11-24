आपको भी लगी है किसी की बुरी नजर? अपनाएं ये सरल ज्योतिषीय उपाय, मिलेगी राहत

धर्म डेस्क: ज्योतिष शास्त्र में नजर दोष को एक ऐसी नकारात्मक ऊर्जा माना गया है, जो व्यक्ति के जीवन में अनेक तरह की समस्याएं पैदा कर सकती है। माना जाता है कि जब किसी की बुरी नजर किसी व्यक्ति, उसके परिवार या उसके कामकाज पर लगती है, तो उसकी प्रगति रुक जाती है और मन में बेचैनी बढ़ने लगती है। सनातन धर्म में ऐसे कई उपाय (Nazar Utarne ke Upay) बताए गए हैं, जिनकी मदद से नजर दोष से मुक्ति पाई जा सकती है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर किया जा सकता है।

नजर लगने के संकेत ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, नजर लगने पर कुछ खास संकेत दिखने लगते हैं। परिवार में अनावश्यक विवाद बढ़ सकते हैं, जिससे घर का वातावरण अस्थिर होने लगता है। सुख-शांति की कमी महसूस होती है और व्यक्ति का मन हमेशा बेचैन रहता है। इसके साथ ही सेहत पर भी बुरा असर पड़ता है और व्यवसाय या नौकरी में रुकावट आने लगती है। नकारात्मक ऊर्जा के कारण कार्यों में सफलता नहीं मिलती और जीवन में तनाव बढ़ने लगता है।

ज्योतिष शास्त्र में बताए गए उपाय इन समस्याओं से बचने के लिए ज्योतिष शास्त्र में कई उपाय बताए गए हैं। पहला उपाय तांबे के लोटे से जुड़ा है। यदि किसी व्यक्ति को नजर लगी हो, तो तांबे के लोटे में साफ जल भरकर उसके ऊपर से 11 बार उतारा जाता है। इसके बाद इस जल को किसी पौधे की जड़ में या चौराहे पर डाल दिया जाता है। माना जाता है कि यह उपाय नजर दोष को समाप्त करता है। इस दौरान यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि उतारे के समय किसी की बाधा न आए। दूसरा उपाय भैरो बाबा से संबंधित है। मान्यता है कि यदि व्यक्ति भैरो बाबा के मंदिर से काला धागा लाकर अपने हाथ में बांध ले, तो नजर दोष की समस्या दूर होने लगती है। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी माना जाता है, जिन्हें बार-बार नकारात्मक ऊर्जा का सामना करना पड़ता है।